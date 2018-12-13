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CHP'liler il binası önünde toplandılar: Bu adaya oy yok!

CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 06:46
CHP'liler il binası önünde toplandılar: Bu adaya oy yok!

CHP'de ittifak sonrası yine kazan kaynamaya başladı. 

Partililer, İYİ Parti'nin adayı İsmail Ok'a oy vermeyeceğini açıklayarak slogan attılar.

CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

İl Başkanı'ndan istifa sinyali

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.

'İttifakı başka yerde yapın'

Açıklamasında partililerine geri adım atmayacaklarının sözünü veren Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün ittifak yapılacaksa başka yerlerde yapılabilir. Balıkesir özelinde bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim adayımız açıklandı ve onun arkasındayız. Bugün biz demokrasiye ve adalete inananlar olarak yaptığımız açıklamaların da sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz. Uzlaşı ve demokrasiye inanıyoruz. Ama biz adayımızı açıkladık. Aday açıklanmayan yerlerde bu süreç devam edebilir. Bugün bu mücadele asla bitmeyecektir."

Sarı, sabah konuyu görüşmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya parti genel merkezine gideceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 06:57
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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