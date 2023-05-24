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Siyaset CHP'liler bu kadar çalışmıyor! HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Siyaset

CHP'liler bu kadar çalışmıyor! HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:57:00 -
CHP'liler bu kadar çalışmıyor! HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

HDP'li Pervin Buldan bugün yaptığı ziyaret esnasında, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur' diyerek Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan farkla önde çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50+1 oy şartını gerçekleştiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.

HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

HDP'li Pervin Buldan, birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği anımsatarak, "14 Mayıs tarihinde eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir, bu sizin başarınızdır. 14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

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