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CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu

CHP heyeti "Atatürk dininizi değiştirse değiştirin" diyen Rıfat Börekçi'nin mezarını ziyaret etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:52
CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve partisinin il örgütüyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'yi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı.  " Yıldırım Kaya ayrıca cumartesi akşamı Ankara il ve gençlik örgütlerinin Ulus'taki Atatürk heykelinde nöbet tutacaklarını söyledi. 

Börekçi: Eğer Atatürk dininizi değiştirin derse değiştirin

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Atatürk için sorulan bir soruya "Efendiler, onun her yaptığı doğrudur. Eğer dininizi değiştirin derse, tereddüt etmeyin, onda da bir hikmet vardır" (*) diyebilmiştir. 

(*) Kaynak: Ünder, Hasan. 2001. "Atatürk imgesinin siyasal yaşamdaki rolü." modern Türkiye’de siyasi düşünce. cilt 2: kemalizm

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:52
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