0553 313 94 23

CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

İBB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı İstanbulluların güvenliği için 7 bin kameranın aktif bir şekilde izlendiği belirtilen videoya CHP'lilerin yaptığı yorumlar şaşırttı. İBB'deki videoda güvenlik sisteminin olduğu belirtilirken eski yöneticilere teşekkür dahi edilmedi.

08 Eylül 2019 Pazar 22:48
CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

 yeniakit.com.tr 

AK Partili belediyenin yaptığı hizmetlerden biri olan 7 bin kamera ile güvenlik sağlanmasını CHP'liler sahiplendi. İBB'nin videosunda mevcut bulunan sistemin olduğu belirtilirken bu sistemi kuranlara bir teşekkür bile edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından "Metro hatlarının güvenliği bize emanet! Okulların açılmasıyla güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Metro İstanbul Güvenlik Merkezi’nde yer alan yaklaşık 7 bin kamera, ekiplerimiz tarafından 7/24 takip edilerek İstanbulluların gönül rahatlığıyla seyahat etmeleri sağlanıyor." paylaşımına CHP'lilerden ilginç yorumlar geldi.

CHP'liler uygulamayı sahiplendi

İBB'nin paylaşımına sanki 7 bin kamerayı İmamoğlu yerleştirmiş ve güvenlik merkezi kurmuş gibi algı yapmaya çalışan İmamoğlu yandaşı CHP'liler, "Teşekkürler Ekrem İmamoğlu", "Çok yaşa İmamoğlu" gibi yorumlar yapması dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise geçmiş dönemde yapılan bu uygulama için AK Parti'ye ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:48
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Metro İstanbul Güvenlik Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası
    1. Dünya Motokros Şampiyonası
    2. Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri..
    3. CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin..
    4. Pompeo'dan Taliban'a "sınırı aştınız"..
    5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    6. Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Türkiye'den Sudan’daki sel felaketi..
    9. Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı
    10. Bakanlıktan orman yangınlarıyla ilgili..
    11. Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
    12. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    13. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri..
    14. Güney Afrika'da bir haftada ikinci..
    15. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    16. Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo,..
    17. Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu..
    18. Fenerbahçe'de Gustavo depremi!
    19. Pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesi..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. FETÖ firarileri Canan Kaftancıoğlu'nu..
    22. Küçük Eymen’in hayalini itfaiyeciler..
    23. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı,..
    24. Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 -..
    25. Lübnan'da Hizbullah eski yetkilisi..
    26. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    27. Başkan Ölçek’ten yeni eğitim-öğretim..
    28. Balıkesir’de polis sürücülere alkol..
    29. Arseven'in çağrısında spor camiasından..
    30. İspanya değil, Muğla
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti