CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

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AK Partili belediyenin yaptığı hizmetlerden biri olan 7 bin kamera ile güvenlik sağlanmasını CHP'liler sahiplendi. İBB'nin videosunda mevcut bulunan sistemin olduğu belirtilirken bu sistemi kuranlara bir teşekkür bile edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından "Metro hatlarının güvenliği bize emanet! Okulların açılmasıyla güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Metro İstanbul Güvenlik Merkezi’nde yer alan yaklaşık 7 bin kamera, ekiplerimiz tarafından 7/24 takip edilerek İstanbulluların gönül rahatlığıyla seyahat etmeleri sağlanıyor." paylaşımına CHP'lilerden ilginç yorumlar geldi.

CHP'liler uygulamayı sahiplendi

İBB'nin paylaşımına sanki 7 bin kamerayı İmamoğlu yerleştirmiş ve güvenlik merkezi kurmuş gibi algı yapmaya çalışan İmamoğlu yandaşı CHP'liler, "Teşekkürler Ekrem İmamoğlu", "Çok yaşa İmamoğlu" gibi yorumlar yapması dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise geçmiş dönemde yapılan bu uygulama için AK Parti'ye ve belediye başkanlarına teşekkür etti.