CHP’liler adrese teslim ihalede çağ atladılar

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CHP’li belediyelerin skandalları pes dedirtiyor. Mersin’in Silifke ilçesinde CHP’li Mustafa Turgut’un başkanlık yaptığı 2014-2019 hizmet döneminde adrese teslim ihaleler yaptığı ortaya çıktı. Turgut’un müteahhit Abbas Çevik’e 3 parsel halinde 8.5 dönüm araziyi sudan ucuz fiyata sattığı, sonra da meclis üyesi yaptığı belirtildi. Belediyenin 684 bin TL bedel ile açtığı arsa ihalelerine Çevik ve göstermelik bir şahsın girdiği öğrenildi. Açık arttırma usulü ihaleleri 14 bin TL gibi komik bir rakamla artıran Çevik’in aldığı bildirildi. Ayrıca 8433 numaralı 3 bin 378 bin 25 metrekarelik parselinde 1 milyon 14 TL açık artırma bedeliyle ihaleye çıkarılırken, bu ihaleye de sadece Abbas Çevik’in katıldığı görüldü.