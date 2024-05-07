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Siyaset CHP'li vekilin Efendimiz'in (sav) yaşadığı döneme ait hadsiz sözleri TBMM'yi karıştırdı!
Siyaset

CHP'li vekilin Efendimiz'in (sav) yaşadığı döneme ait hadsiz sözleri TBMM'yi karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:57:00 -
CHP'li vekilin Efendimiz'in (sav) yaşadığı döneme ait hadsiz sözleri TBMM'yi karıştırdı!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın hadsiz sözleri tartışmaya sebep oldu.

Umut Akdoğan, gündem dışı sözl alarak Deniz Gezmiş'i savundu.

CHP'li vekil önce, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler." dedi. Ardından ise haddini aşarak Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) yaşadığı dönemi ima edip hakaretler savurdu.

Akdoğan, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." ifadelerini kullandı.

AK Partili milletvekilleri CHP'li Akdoğan'a sert tepki göstererek, "1400 senedir" sözleriyle ne demek istediğini açıklamasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." şeklinde konuştu. AK Partili Usta, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi.
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