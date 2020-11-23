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Gündem CHP'li vekilden skandal Kur'an kursu açıklaması
Gündem

CHP'li vekilden skandal Kur'an kursu açıklaması

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, skandal bir paylaşımda bulunarak çocukların veliler tarafından Kur'an-ı Kerim kursuna gönderilmesinin suç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:10:00 - 2020-11-23 19:15:11
CHP'li vekilden skandal Kur'an kursu açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla yasakçı CHP zihniyetini yeniden gözler önüne serdi. Kur'an kurslarına ilişkin açıklama yapan CHP'li Kaya, "Oyun çağındaki çocukların Kur'an kurslarında cemaat ve tarikatlara teslim edilmesi suçtur" dedi.

Diyanet, MEB'in anaokulu açıklamasından sonra kararını değiştirdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildiği duyurulmuştu. MEB tarafından ise alınan kararın ana sınıfı öğrencilerini kapsamadığı açıklandı. MEB'in anaokullarına ilişkin açıklamasından önce bir duyuru yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, '4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında 23.11.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar eğitim-öğretime ara verildi' demişti. MEB, anaokullarının yüzyüze eğitime devam edeceğini açıkladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir duyuru daha yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzalı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"4-6 yaş ve İhtiyaç Odaklı Kuran kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verildiği malumlarınızdır. Ancak görülen lüzum üzerine kararın tahsisine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim."

Yaşanan bu gelişmelerden sonra anaokullarının yüzyüze eğitime devam etmesine ilişkin bir değerlendirmede bulunmayan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kur'an kurslarını hedef alarak adeta içindeki kini kustu. Velilerin çocuklarını Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarına göndermesinin suç olduğunu öne süren Kaya, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş çocukların Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime devam edeceğini açıkladı. Oyun çağındaki çocukların Kur'an kurslarında cemaat ve tarikatlara teslim edilmesi suçtur? Covid-19 salgınında yüz yüze kuran kursuna devam etmeleri de ayrı bir aymazlıktır."

 

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