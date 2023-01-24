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Siyaset CHP'li vekilden cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Çok net konuştu
Siyaset

CHP'li vekilden cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Çok net konuştu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin net ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:02:00 -
CHP'li vekilden cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Çok net konuştu

 Yeniakit.com.tr 

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

"Genel Başkanımızın adaylığı doğal hakkıdır. Ben partinin milletvekiliyim. Ben Genel Başkanıma irademi teslim etmişim, Genel Başkanımın iradesi benim irademdir." diyen CHP'li Erol, "Cumhurbaşkanlığıyla ilgili Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili her üyenin adayıdır. Biz bu iradeyi Genel Başkana verdik. Genel Başkanımız yola çıkıyoruz dediği an hepimiz arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Gürsel Erol, sözlerine şöyle devam etti:

Genel Başkanımız, bu işi yapacak nitelikli, bilgi ve vasfa sahiptir devlet adamlığı kimliğiyle kanunları ve kuralları yeniden tesis etmek, parlamenter sisteme geçmek ve kamu bütçesini doğru planlayarak uygulamakla ilgili en yetkili kişidir. Onun için Genel Başkanımız bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Genel Başkanımızın iradesinin yanındayız.

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