CHP'li vekil yaşlı adama elini öptürdü

CHP'nin Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin, diğer Adana milletvekilleri ile birlikte Karataş İlçesinde partisinin ilçe belediye başkan adayı olan Mehmet Yıldız'ın seçim bürosunun açılışına gitti.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, büro açılışında yaşlı bir vatandaş Müzeyyen Şevkin'e yaklaşıp vekilin elini öpmek istedi.

Genellikle bu tür durumlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile olmak üzere birçok siyasi elini öptürmezken Müzeyyen Şevkin, elini çekmedi ve kendisinden yaşça da büyük olan vatandaşa elini öptürdü. CHP'li vekilin bu davranışı tepkilere neden oldu.