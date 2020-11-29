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Gündem CHP'li vekil yalan haberle algı operasyonu çekti
Gündem

CHP'li vekil yalan haberle algı operasyonu çekti

Batman’da bir buçuk yaşındaki bir bebeğin yoğun bakımda yer bulamadığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, devlete saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:54:00 -

CHP'li Öztunç, İl Sağlık Müdürlüğü'nün basın açıklamasıyla yalanladığı Halk TV'nin öğle saatlerinde ortaya attığı iddiayı, devlete saldırı malzemesi olarak kullandı.

Öztunç, Türkiye'nin İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Ankara'ya ambulans uçakla getirmesini de yalan haberle kıyaslayarak devlete nefreti körüklemeye çalıştı.

“Şov olsun diye isveç'ten getirildi"

Öztunç konuşmasında "Batman'da bir buçuk yaşındaki bebek yoğun bakımda yer bulamıyor, Ankara'ya getirilip tedavi edilemiyor, ama şov olsun diye İsveç'ten hangi bakanın akrabası mı belli değil aldı getirildi İsveç'ten. Ama bir buçuk yaşındaki Batman'daki çocuğumuz getirilemiyor Ankara'ya. Bu kriz ciddi bir krizdir." dedi.

Öztunç: Cumhurbaşkanının bir an evvel aklını başına alması lazım

Arkasını yalan habere dayandıran Öztunç hızını alamayıp Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı. Öztunç pandemi ile ilgili çalışmalar hakkında Erdoğan'a yüklenerek "Cumhurbaşkanının bir an evvel aklını başına alması lazımdır. Oraya buraya suç atacağına, bu işten nasıl kurtuluruz demesi lazım. Adamakıllı bir çalışma yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bizi çok büyük bir sıkıntıya sokar." ifadelerini kullandı.

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