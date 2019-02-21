CHP'li vekil uyandı: Sekiz genel başkanla çalıştım, bu CHP iktidar olmaz

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarına ilişkin "Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz." dedi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır aktif siyaset yaptığını, bir evladı olarak gördüğü CHP'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday belirleme süreci öncesinde İzmir için ayrıntılı bir rapor sunduğunu hatırlatan Bayır, "Genel başkanımız çok kişiyle görüşüyor. Bu görüşmelerde kafası karışıyor diye düşünüyorum. Genel başkanın bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor. Artık İzmir'i bilen kenttin milletvekillerinde bilgi alıp değerlendirmek yerine ne yazık ki İzmir'i tanımayan siyasi hırsları esir almış bazı arkadaşlarımızın düşüncelerini hayata geçiriyor." dedi.

Bayır, partinin son dakikada belediye başkan adayı değiştirdiği Buca'da ciddi darbe aldığını, ilçe örgütünün adeta yangın yerine dönüştüğünü ifade etti.

"Bu sistem CHP'yi iktidara taşımaz"

Yaşananların CHP gibi bir partiye yakışmadığını dile getiren Bayır, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar, bir Malatya milletvekili, kenti tanımayan bir genel başkan yardımcısı İzmir milletvekili ve bir başka İzmir milletvekilini kafa kafaya vererek gelecekteki kariyer planlamasının yapmasının sonucudur. Sayın genel başkan, seçimlerinde daha titiz davranması gerekiyor. Demek ki bu tarz insanların CHP'nin tepe noktasında bulunmasını doğru bulmuyorum. Bundan sonraki süreçte de adayların böyle belirlenmesi sürecinde işimiz çok zor. Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz."

"İzmir'de 12 ilçeyi kaybedebiliriz diye tahminde bulunuyorum"

Bayır, yapıldığı iddia edilen kamuoyu yoklamasından partide kimsenin haberini olmadığını, adayların tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir ön seçimle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Partilerini iktidar yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bayır, "Ben önceki sonuçlardan daha kötü bir sonuç alacağımız konusunda endişe taşıyorum. 8 ilçeyi kaybettik. Bugün itibarıyla söylüyorum, 12 ilçeyi kaybedebiliriz diye tahminde bulunuyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi çok acemi bir il başkanımız var. Hala bir çalışma programı ve planlama yapmadı. Genel merkezde bu konuda il başkanlarına 'çalışma programı yapın' diye bir şey de yok." şeklinde konuştu.

AK Partili adayların 20 günden bu yana sahada çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Bayır, partililerini bir rehavet içinde gördüğünü, bu durumunda kendisini endişelendirdiğini sözlerine ekledi.