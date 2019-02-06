CHP'li vekil Meclis'i manava çevirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısını, beraberinde getirdiği mevsim sebzeleriyle yaptı.

İstatistiklere göre yıllık sebze enflasyonunun yüzde 94,72 olduğunu ifade eden Gürer, AK Parti'nin 16 yıllık yanlış tarım politikaları sonucu bugünleri yaşadıklarını öne sürdü. Gürer, sulama suyunun halen sorun oluşturduğunu, 4 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu söyledi.

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatlara ayar çekeceklerini açıkladığını belirterek, bunun yolunun üretim maliyetlerini, girdi fiyatlarını düşürmekten geçtiğini anlattı. Gürer, "Üretici, üretimden vazgeçtiğini söylediğinde boş arazilere jandarma gönderip, çiftçilere bu tarlada zorla mı üretim yaptıracaksınız?" diye sordu.

Kürsüyü manava çevirdi

Beraberinde kasaların içinde getirdiği sebzeleri tek tek gösteren Gürer, marul ve pırasaya 5,95'er lira, turpa 2,40 lira, sivri bibere 11,90 lira, ıspanağa 7,95 lira, karnabahara 4,75 lira, havuca 4,95 lira, yer elmasına 6,95 lira, semiz otuna 8,90 lira ödediğini anlattı.

Bu alışverişin içinde ekmek, peynir, yağ, et olmadığına dikkati çeken Gürer, 4 kişilik bir ailenin bunları almak için ayda 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Gürer, "Asgari ücret 2 bin 20 lira. Asgari ücret ile bu ürünleri bir ay boyunca alıp tüketemiyorsunuz. Tüketici perişan, fiyatlardaki artış nedeniyle alım gücü düştü, çarşı pazar yangın yeri. Pazarlar boşalmış, tezgahın önünden bakıp geçiyorlar. Market fiyatları yüksek, üreticinin girdi maliyetleri de yüksek." diye konuştu.

Gürer, basın toplantısında, Akdeniz sineğinin ürünlere verdiği zarara da işaret etti.

Getirdiği elmaları keserek Akdeniz sineğinin oluşturduğu zararı gösteren Gürer, elmaların yenemez hale geldiğini söyledi.