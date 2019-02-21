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CHP'li vekil CHP'yi bombaladı!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in isminin İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:27
CHP'li vekil CHP'yi bombaladı!

Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez  yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını vurguladı

Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten  Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye  başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve  gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İzmir’in Buca ilçesinde partisinin adayını geri çekmesine de değinen  Kılıç, şunları kaydetti:

"Kabul edilemez"

"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve  demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından  onaylanmış, Ankara ve İzmir’deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye  Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi  olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk  Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde,  hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

Kılıç son olarak, herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet  ettiğini de sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Nezir'i, 10 Şubat'ta  Ankara'da ve geçen pazar günü İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım  töreninde partisinin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. İlçe Seçim  Kuruluna dün teslim edilen aday listesinde ismi yer almayan Nezir ise partisine  tepki göstermişti.

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, Suat  Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, İzmir İl  Başkanlığı önünde toplanan bir grup da kararı protesto etmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:27
  1. İzmir
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