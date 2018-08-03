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CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin kanaması geçirdi. Tunceli'de ilk müdahalesi yapılan Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:54
CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ŞAROĞLU, BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Alınan bilgiye göre, Milletvekili Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİ

Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.
Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:54
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. CHP
  4. Polat Şaroğlu

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