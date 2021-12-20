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Gündem CHP'li vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Aday olsun da görelim
Gündem

CHP'li vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Aday olsun da görelim

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir CHP'li vatandaşın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 00:37:00 -

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda Ege bölgesinden bir vatandaş ile görüşen gazeteci CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç bir diyalog yaşandı.

"Kılıçadaroğlu, inşallah Cumhurbaşkanı adayı olsun da görelim. O PKK ile bir olacak. Millet onu Cumhurbaşkanı seçecek. PKK'yı destek verip duru. Ben nasıl oy vercem. Hakiki Cumhuriyet Halk Partili benim. Ama Allah bir daha göstermesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermem" dedi.

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