CHP'li vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Aday olsun da görelim

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda Ege bölgesinden bir vatandaş ile görüşen gazeteci CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç bir diyalog yaşandı.

"Kılıçadaroğlu, inşallah Cumhurbaşkanı adayı olsun da görelim. O PKK ile bir olacak. Millet onu Cumhurbaşkanı seçecek. PKK'yı destek verip duru. Ben nasıl oy vercem. Hakiki Cumhuriyet Halk Partili benim. Ama Allah bir daha göstermesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermem" dedi.