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CHP'li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert yandı: Kurtarın bizi bundan!

CHP üyesi bir vatandaş, mevcut belediye yönetimiyle ilgili AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'a "CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün’den bu ilçe kurtarılmalı" diyerek dert yandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 19:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece halkının dertlerini dinlemeyi sürdürüyor.

Pınartepe Mahallesi’ni ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Uysal, mahalledeki bir kıraathaneye uğradı.

Mahalle sakinleriyle çay içip muhabbet eden Başkan Uysal’a, vatandaşlar ilk elden dertlerini, sorunlarını anlattılar.

Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

CHP’li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert yandı

15-20 tane Meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda” diyerek isyan eden CHP’li vatandaş “Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. Yani, CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün’den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum” diyerek Başkan Uysal’a dert yandı.

"Cevap tam da burada yatıyor"

Bu konuda çok fazla konuşarak polemik oluşturmak istemediğini belirten Başkan Uysal, “Şimdi arkadaşlar AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Büyükçekmece’ye neden gönderdi? sorusunun cevabı tam da burada yatıyor.” diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:48
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Mevlüt Uysal
  3. Büyükçekmece
  4. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
  5. AK Parti

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