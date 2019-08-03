CHP’li Umut Oran’dan erken seçim çığırtkanlığı

23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini fırata çevirmek isteyen muhalefet erken seçim çığırtkanlığına başladı. CHP'li eski vekil Umut Oran, yazılı açıklama yaparak partisini erken seçim istemeye davet etti.

AK Parti’nin yerel seçimlerden sonra izlediği yol haritasını 'tükenişin ifadesi' diye nitelendiren Oran, “Bilinmelidir ki bu tükeniş ‘geçici değil kalıcıdır.’ AKP zihniyetinin Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı anlama kabiliyeti olmadığı gibi geleceğe yönelik adım atma imkân, kabiliyeti de yoktur" dedi.

Erken seçim istedi

Oran, "Bu manada ‘Henüz seçimden çıktık!’ söylemi yanlıştır zira erken seçimlerin yaratacağı olası hasar her durumda, mevcut iktidarın tükenmişliğinin yarattığı hasardan küçük olacaktır” diye ekledi.

Umut Oran şunları kaydetti: “Türkiye’de acilen bir iktidar değişikliği olması gerektiğine önce CHP üst yönetimi inanmalı ve halkı da inandırmak için çalışmalara derhal başlamalıdır. Türkiye’nin gerçek ihtiyacının tüm eksiklik ve olumsuzluklarından arındırılmış bir parlamenter sistem olduğu düşüncesini kitlelere mal etmek, en çok Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Rejimin değiştiği ve Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti’nden geriye sadece anıların kaldığı bir dönemde, yapılması gereken en son şey ‘iktidar bloğuyla uzlaşmak ve iktidarın zulüm düzeninin devam etmesi için’ sessiz kalmak olacaktır.”