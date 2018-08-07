CHP'li Tüzün: İnce'nin kaderini 15 kişi belirleyemez

CHP'de muhalifler adına açıklama yapan Yaşar Tüzün, "630 delege kurultay için imza attı. Kurultayın toplanması için genel başkanımızın MYK sonrası açıklama yapacağını ve bizlerin de yol haritasını belirleyeceğimizi belirtmek isterim. Bir otomobilin dört lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. Delegelerin yüzde 50+1'i imzasını beyan etmiştir" diye konuştu.

630 imzanın MYK değişikliği için verilmediğini söyleyen Tüzün, "Eğer hemen yerel seçim öncesi merkez yönetim kurulu değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Bir delege notere ne için imzaya gider? Temel sebep, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmaktır. Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir" dedi.

Tüzün, "Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş, biz bunu görmek istiyoruz. Çağrı heyetinden bir temsilcinin olduğu toplantı düzenlenerek bunun yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Başta yöneticilerimiz ve genel başkanımız olmak üzere, önümüzdeki günlerde MYK sonrası mutlaka bir açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle bu kurultayın toplanması için sayın genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizlerin de yol haritamızı belirleyeceğini belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

"DÖRT LASTİĞİN İKİSİ PATLAMIŞSA O OTOMOBİLİN YOL ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlerde 15 milyon oy aldığını hatırlatan Tüzün, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultaydır. Çağrı heyeti ve sayın İnce'nin böyle bir düşüncesi yoktur ama delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaat yaparlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. Dört lastiğin ikisi patlamışsa o otomobilin yol alması mümkün değildir. Delegelerimizin 50+1'i kurultay talebini beyan etmiştir. İnanıyorum ki genel başkanımız bu çağrıya sessiz kalmayacak ve MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır."