CHP'li Tunç Soyer'den utanmaz açıklama! İki yıl önce söylediğini bugün unuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca Metrosu'nun temel atma töreninde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törende açıklamalarda bulunan Soyer, açıkça yalan söyleyerek hükümet aleyhinde kara propaganda yaptı.

İzmir'in dışlandığı iftirasını attı

İzmir ile ilgili onay bekleyen herhangi bir proje olmamasına karşın, hizmetlerinin hükümet tarafından desteklenmediğini iddia ederek İzmir'in dışlandığı iftirasını atan Soyer, "Ankara’ya seslenmek istiyorum: İzmir, bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir’i demir ağlarla örüyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyer'in iki yüzlü tavrını gözler önüne serdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Soyer’in iki yüzlü tavrını gösteren mesajı paylaşarak, “2 sene önce kendi ifadelerinle İzmir'e en önemli desteği AK Parti hükümeti verdi! Şimdi meydanda yalan söylemek sana hoş geliyor! Kirli siyaset yapıyorsun!” ifadelerini kullandı.

Hükümete teşekkür etmişti

Soyer iki yıl önce, AK Parti hükümetine, İzmir'e verilen destekle ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür etmişti.