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Gündem CHP'li Tugay Odabaşıoğlu hakkında karar verildi
Gündem

CHP'li Tugay Odabaşıoğlu hakkında karar verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 17:02:00 - 2021-09-28 17:04:18
CHP'li Tugay Odabaşıoğlu hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kullandığı ifadeler tepki çekmişti

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

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