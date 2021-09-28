CHP'li Tugay Odabaşıoğlu hakkında karar verildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kullandığı ifadeler tepki çekmişti
CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülmüştü.