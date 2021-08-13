CHP'li Torbalı belediyesinde skandal! 'Huzur hakkı' deyip...

İsmail Uygur’un vefatının ardından başkanlık koltuğuna oturan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin skandala imza attı. Başkan, kendini ve meclis üyelerini “huzur hakkı” adıyla 9 bin lira maaşa bağladı

İzmir'de, sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Torbalı Belediyesi'nde, şimdi de maaş skandalı patladı. İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen oylama ile başkanlık koltuğuna oturan Mithat Tekin'in kendisi ile birlikte CHP'li meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli'yi, belediye şirketi Torbel'e yönetim kurulu üyesi yaparak huzur hakkı adı altında 8 bin 900 lira maaş bağlattığı belirlendi. İlçe kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden skandal, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'ın girişimleri ile ortaya çıktı. Mithat Tekin'in, belediye başkanı olarak belediye şirketini denetleme görevi bulunduğunu ve bu durumda kendi kendini denetlemiş olduğunu söyleyen Çağlar, "Bu durumun Türkiye'de bir benzeri yok.

Meclis üyelerinin de hiçbir şey yapmadan bankamatik meclis üyesi gibi maaş almaları etik de değil, doğru da değil. Seçim bölgelerinde bu kadar insanın sorunlarına eğilmezken, hiçbir projeyi hayata geçirmezken böyle bir maaş almaları vicdanlara sığmaz. Biz de bunları görmezden gelemeyiz. Biz bu konuyu yaklaşık 1,5 ay önce mecliste gündeme getirdik. Başkana, doğru olup olmadığını sorduk. Başkan da doğru olduğunu söyledi. Biz de bu meclis üyelerinin istifa etmeleri gerektiğini ve etik olmadığını söyledik. Zamanında işçileri bankamatikçi diye çıkarıp, şimdi meclis üyelerini bankamatikçi meclis üyelerine döndürmeleri de kabul edilemez" dedi. SABAH