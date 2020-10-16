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Aktüel CHP'li Taşkın: "AKP yoksulluğu seçim stratejisinin bir parçası olarak kullanıyor"
Aktüel

CHP'li Taşkın: "AKP yoksulluğu seçim stratejisinin bir parçası olarak kullanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:36:05 -
CHP'li Taşkın: "AKP yoksulluğu seçim stratejisinin bir parçası olarak kullanıyor"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, iktidarın yoksulluğu seçim stratejisinin bir parçası olarak kullandığını ileri sürdü.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksullara sabretmeyi öğütlediğini belirtti.

AK Parti iktidarında yoksulluğun azalmadığını, daha da derinleştiğini savunan Taşkın, siyasal ve toplumsal kutuplaşmayı tırmandırmayı seçim stratejisine çeviren iktidarın, yoksulluğun görünür olmasını, gündem haline gelmesini de istemediğini ifade etti.

İktidarın yoksulluğu seçim stratejisinin bir parçası olarak kullandığını iddia eden Taşkın, "Milyonlarca yoksul ve yoksun vatandaşı belirsizliğe, keyfiliğe ve bağımlılığa mahkum eden bu anlayış, bu durumu iktidarda kalmanın en kolay yolu olarak görüyor." açıklamasını yaptı.

Taşkın, şunları kaydetti:

"CHP iktidarında yandaşlık değil vatandaşlık temelli, kamuyu önceleyen, hak temelli bir sosyal devlet anlayışını mutlaka hayata geçireceğiz. Güçlü sosyal devlet hedefini, CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda kamuoyuyla paylaştığımız ve delegelerin de oylarıyla parti politikası haline gelen İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin 11'nci maddesiyle de somutlaştırdık. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda Aile Destekleri Sigortası uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecek."

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