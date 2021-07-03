  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Bakan Koca rakamı açıklayıp müjdeyi duyurdu!

Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Firari suç örgütü liderine operasyon şoku! "Arkasında Sedat Peker var"

Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi

Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Kötü haberi duyurdular! Yüzde 90'ı çalışamaz durumda

Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk
Siyaset CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı!
Siyaset

CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'Dostlarımız' kavramını açıkladı. HDP ile kurulan büyük dostluğu açıklayan Tanrıkulu, ''Biz dostunuzuz, bize güvenin.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 12:13:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' kavramının altında HDP'nin yattığı değerlendirmeleri sıklıkla yapılırken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu bu durumu doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

'Dostlarımız' kavramında HDP'nin kastedildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" dedi.

"Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP'nin büyük baskı altında olduğunu aktaran Sezgin Tanrıkulu, "Bir taraftan genel başkanlar tutuklu, örgütleri büyük baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz. Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.

"Millet İttifakı derdi"

Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte iktidar olacağız kavramına da değinen Tanrıkulu, "Dostlarımız diyoruz o yüzden de ittifak falan filan... Genel Başkanımız sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi Millet İttifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarımızın geniş bir çerçeveyi işaret ettiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Komünistler el ele ne bekliyordunuz ki
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay