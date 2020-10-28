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Gündem CHP'li Tanal'dan 'hayırdır' dedirten istek! MİT'in aracını, telefonunu ve lojmanını ne yapacaksın Mahmut?
Gündem

CHP'li Tanal'dan 'hayırdır' dedirten istek! MİT'in aracını, telefonunu ve lojmanını ne yapacaksın Mahmut?

Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri altında gösterilere katılan CHP'li Mahmut Tanal, Plan Bütçe Komisyonu'nda sunulan verilerin gerçek olmadığını bahane ederek Millî İstihbarat Teşkilatı'nın taşıt, telefon ve lojman bilgilerini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:11:00 -
CHP'li Tanal'dan 'hayırdır' dedirten istek! MİT'in aracını, telefonunu ve lojmanını ne yapacaksın Mahmut?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2021 için hazırlanan bütçe verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek 'hayırdır' dedirten bir talepte bulundu.

CHP'li Tanal, Yurtiçi ve yurtdışında başarılı operasyonlar yürüterek dünyanın dikkatini üzerine çeken Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın lojman ve araçlarını sorması dikkat çekti.

Bütçe verilerini bahane eden Mahmut Tanal, “Tablolarda Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’nın lojman sayısı sıfır, sosyal tesis sayısı sıfır. Millî İstihbarat Teşkilâtı telefonsuz, araçsız, lojmansız, sosyal tesissiz bir kurum olabilir mi? Bunun gerçeği yansıtmadığı gün gibi, güneş gibi ortada” tepkisinde bulunması manidar karşılandı.

Bütçeyi bahane etti, MİT'in bilgilerini istedi

Bütçede yer alan bazı kamu idarelerinin lojman, sosyal tesis, taşıt sayısı, telefon ve faks hatlarına ilişkin verilerinde hata yapıldığını belirten Tanal, '2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar' başlıklı bütçe ekinde bütçenin özellik ve niteliklerinin yer aldığını belirterek şunları ifade etti:

Tanal verilere tepki göstererek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a seslendi:

“Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’nın lojman sayısı sıfır, sosyal tesis sayısı sıfır. Biz size ‘Adres söyleyin’ demiyoruz ki. Yazılır, buraya yansıtılır, adres yazılmaz. Kamu idareleri 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla taşıt sayısında MİT’in taşıtı sıfır. Plaka sormuyoruz, kaç taşıtı var rakam verilmeli. Millî İstihbaratın taşıtı yok mu, kullandığı araç yok mu? Bütçenin doğru ve gerçeği yansıtmadığının ikinci belgesi. Üçüncü belgesi, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın sahip olduğu telefon ve faks sayısı dağıttığınız bilgilerde yine sıfır. Millî İstihbarat Teşkilâtı telefonsuz, araçsız, lojmansız, sosyal tesissiz bir kurum olabilir mi? Bunun gerçeği yansıtmadığı gün gibi, güneş gibi ortada.”

Tanal bütçeye ilişkin önerilerinin sorulduğunu da hatırlattı ve “Adreslerini yazmayın, telefon numaralarını yazmayın, araçların plakalarını yazmayın ama denilmez mi ‘5 tane aracı var, 10 tane aracı var.’ Önerimiz, bütün personele, aracı yokmuş, araç tahsis edelim. MİT’in telefonu yokmuş, telefon tahsis edelim. MİT’in faksı yokmuş, faks tahsis edelim. MİT’in sosyal tesisi, lojmanları yokmuş, onu yapalım. İşte, yok, ‘sıfır’ yazıyor” ifadelerini kullandı.

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