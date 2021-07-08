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Gündem CHP’li Tanal’a Düzce valiliğinden yalanlama! CHP'nin yeni sloganı: Durmak yok, yalana devam
Gündem

CHP’li Tanal’a Düzce valiliğinden yalanlama! CHP'nin yeni sloganı: Durmak yok, yalana devam

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akçakoca'nın Uğurlu köyünde karşılaştığı Vali Atay'ın vatandaşları dinlemeden köyden kaçtığını öne sürmüştü. Valilikten yapılan fotoğraflı paylaşımla CHP’li Tanal’ın yalan söylediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 18:20:00 -
CHP’li Tanal’a Düzce valiliğinden yalanlama! CHP'nin yeni sloganı: Durmak yok, yalana devam

 Yeni Akit  Ankara 

Düzce Valiliği CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın yalanını fotoğraflarla ortaya koydu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından Düzce Valisi Cevdet Atay’ın vatandaşlarla görüşmeden kaçtığını söyledi. Valilik fotoğraflarla Talan’ın yalanını çürüttü.

Düzce Valiliği CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Selin vurduğu Akçakoca Uğurlu Köyü’nde benimle karşılaşan Düzce Valisi Cevdet Atay, resmen kaçmıştı. Bu hadiseden sonra denk geldiğimiz Ak Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ile ise kucaklaştık. İşyeri sahibi MHP’li hanımefendi de bizleri sıcak bir şekilde karşıladı.” ifadelerini kullanan bir paylaşımda bulundu.

Düzce Valiliği'nin resmi kurumsal hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Cevdet Atay, söylenen ifadelerinin aksine olayın başladığı andan itibaren Uğurlu Köyü sakinleri ile bir araya gelmiştir. Bugün de Uğurlu Köyü sakinleriyle görüşen Valimiz, vatandaşların taleplerini dinleyip kurum amirlerine gerekli talimatları vermiştir." denildi.

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