CHP’li Şişli’den 1 ‘tık’a 200 TL

Belediyenin YouTube sayfasından yayınlanan videoyu sadece 1600 kişi izlerken, görüntüleme başına 200 TL ödenmiş oldu.

Gazetemizin 20 Şubat’ta manşetten verdiği ‘Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun’ haberi sonrası panikleyen CHP’li Şişli Belediyesi yolsuzluk yapmadığını ispat etmek isterken büyük bir savurganlığa imza attı. CHP’li belediye ihale şartnamesine aykırı şekilde gecikmeli olarak resmi YouTube sayfasında yayınladığı 4 video için tık başına 200 TL ödedi.

Çektiler ama izletemediler

Akit’in dürüst, ilkeli ve belgeli haberleri sonrası panikleyen CHP’li Şişli Belediyesi kaş yapayım derken göz çıkardı. Gazetemizin ihale metnine dayandırdığı habere göre 10-15 Şubat tarihleri arasında 5 gün boyunca “online” yani “canlı” olarak gerçekleştirmesi gereken etkinliği ihale şartnamesine aykırı şekilde farklı tarihlerde YouTube sayfasında yayınlayan CHP’li Şişli Belediyesi büyük bir savurganlığa imza attı. CHP’li belediye “yolsuzluk yapmadık” demek için etkinliği haberimizden bir hafta sonra resmi YouTube sayfasında yayımlarken, programın izlenmediği ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Şişli İlçesinde, CHP’li belediyenin 27-28 Şubat 2021 ve 6-7 Mart 2021 tarihleri arasında 4 bölüm halinde yayınlanan “Şişli’de sanat online” adlı sohbet programının sadece bin 600 kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Tık başına 200 lira ödediler

Yaklaşık 1 milyarlık borcuyla İstanbul’un en borçlu ilçe belediyelerinin başında yer alan Şişli Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Muammer Keskin’in talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihalede söz konusu etkinlik için Sina Prodüksiyon adlı şirkete 301 bin 900 lira ödenmişti.

İhalede etkinliğin 10-15 Şubat 2021 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “online” yani “canlı” yapılacağı belirtilirken, gazetemizin ortaya çıkardığı skandalda etkinliğin gerçekleşmediği belirlenmişti. Haberimizden sonra telaşa kapılan Şişli Belediyesi, gönderdiği açıklama metninde, çekimlerin yapıldığı ve etkinliğin 27-28 Şubat 2021 ve 6-7 Mart 2021 tarihlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını duyurmuştu. CHP’li Belediye ihale sözleşmesine göre 5 günlük hizmet bedeli için ödeme yaparken gönderdiği açıklama metninde telaş nedeniyle bir günü silerek etkinliği 4’e düşürmüştü. Haberimiz sonrası suçüstü olan CHP’li Şişli Belediyesi “yolsuzluk yapmadık” demek için apar topar şekilde yayınladığı videolara “tık” başına yaklaşık 200 TL ödeyerek büyük bir savurganlığa imza atmış oldu.