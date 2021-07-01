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Gündem CHP'li Şişli Belediyesi'nden çocuklara mide bulandıran kurs
Gündem

CHP'li Şişli Belediyesi'nden çocuklara mide bulandıran kurs

Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde çocuklara LGBT eğitimleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Merkezin "Parlayan Çocuklar" adlı çocuk dergisi aracılığıyla çocuklara PKK/PYD propagandası yaptıran C.S., CHP’li belediyelerde çocuk ve eşcinsellik hakkında konferanslar da veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:15:00 -
CHP'li Şişli Belediyesi'nden çocuklara mide bulandıran kurs

Taciz ve tecavüz skandallarıyle gündemden düşmeyen CHP, şimdi de çocuk istismarıyla gündemde. İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitmenleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.

Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarını eşcinsel ve PKK’lı yapmak için faaliyet yürüten yurtdışı fonlu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eğitim veren toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı C.S. ve E.S.'nin özellikle küçük yaşta çocukları ve gençleri eşcinsel olmaya yönlendirdiği belirlendi.

İsmini açıklamak istemeyen bir tanık, yurtdışından fonlanan İstanbul merkezli üç STK’da daha benzeri olayların yaşandığını iddia etti.

Ahlaksız paylaşımlar yapıyor

Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBT savunucusu, çocuklara LGBT empoze eden, Instagram hesabında ahlak dışı, eşcinsel cinsel ilişki çizimleri paylaşan C.S.'nin CHP Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Mülteci Meclisi’nde görev yaptığı, çalışma alanı olarak özellikle LGBT üzerine çalışabileceği mültecileri seçtiği belirlendi.

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