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Gündem

CHP'li Şişli Belediyesi çukurları kapatmaktan aciz! Vatandaş isyan etti: Hizmet istiyoruz

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan yokuşta, bir hafta önce yapılan altyapı çalışması nedeniyle açılan çukurlar, belediye ekiplerince kapatılmayınca sürücüler için kabusa döndü. Sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının altlarının yola vurduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 16:29:00 - 2021-06-12 16:31:25

Yaklaşık 1 hafta önce, CHP'nin yönettiği Şişli'nin Fulya Mahallesi'nde elektrik altyapısı için çalışma yapıldı. Mahalledeki yollar kazıldı, çalışma tamamlandı. Çukurların kapatılması için belediyeye haber verildi, ancak çukurlar kapatılmadı. Çukurlar nedeniyle yokuştan inen araçların altıyola vuruyor. Yukarı çıkmak isteyen araçlar ise, sürücülerin çukurlar nedeniyle yavaşlamasıyla yolda kalıyor. Bir gazete dağıtım aracı da çukurlardan birine düştü. Bagaj mandalı  kırılan araçtaki gazeteler, yola savruldu. Çevredekiler,  kaza yaşanmasından korkarken, Şişli Belediyesi'nden yetkilleri, çukurları  kapatma çalışmalarına 2 gün içinde başlanacağını bildirdi.

"Buradan ne bir araba iner, ne bir araba çıkar"

Gazete dağıtım aracı sürücüsü Binali Ekinci  "Yokuşu çıkarken zorlandık. Arkadaşım araç önden çekişli diye arabayı denemeye çalıştı, yoksa normal yoldan gidecektik.Kasise düştük, bagaj kapağının yayları kırıldı. Bu normal değil, buradan ne bir araba iner, ne bir araba çıkar. Biz kaldık çıkamadık, gazeteyi döktük, arabaya da hasar verdik" dedi.

"Bu çukurlar uzun zamandır burada bir engel" 

Fulya Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu ziyarete gelen Hüseyin Atabey, "Uzun zamandan beri bu çukurlar, burada bir engel. Toz, toprak, çukur devam ediyor. Hastan olsa, süratli gitsen, lastiğin patlar arabaya bir şey olur, bunlar hep tehlike. Alçak olan, yükü olan araba burada altını vurur" ifadelerini kullandı.

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