CHP'li Seyfi dede hakim olsa anca bu kararı verirdi! İşte Tevhid sancağına saldıran provokatör Akersoy' a verilen ceza

Bir garibanı yumruklayıp yüzünü kan revan içinde bırakmanın, toplumu "Tevhid sancağını savunanlarla Tevhid'e sövenler" şeklinde ikiye ayırmanın cezası belli oldu.

İstanbul’da Kelime-i Tevhid sancağı taşıdığı gerekçesiyle ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek İsmail Aydemir adlı yaşlı adamı darbeden Ege Akersoy'a, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası verildi.

Akersoy’un ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ise beraatine hükmedildi.

Duruşmadan notlar!

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, “Olayın nasıl yaşandığı ortadadır. Sanık, müvekkile yönelik ifadelerini kamera önünde tekrar etmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulundu.

Sanık avukatı ise savunmasında, “İki kişi karşı karşıya geldi. Biri diğerine ‘Arap sevicisin’ diyor. Burada bir kitle yok. İki kişi var. Birinin birisine ‘Arap sevicisin’ demesinin sen bir 'Arap hayranısın' demesinden ne farkı vardır ? Bu cümlede hakaret yoktur. Örneğin ben batıcı olabilirim. Biri bana batıcısın dese bu hakaret olmaz. Tahrik etmek bir kişinin iradesi üzerinde yoğun bir etkide bulunmak anlamına geliyor. Burada herhangi bir halk kesimi diğer bir kesime harekete geçirilmemiştir. Katılan her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi. Biz suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan hakim sanık Ege Akersoy’un ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Akersoy’un ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ise beraatine hükmedildi.