CHP’li Sandal’dan "Bayraklı Dayanışma Kart" projesi

CHP Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Bayraklı Dayanışma Kart” uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi. Kent Envarteri projesi kapsamında hayata geçirilecek dayanışma kartla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara; gıda, giyim, yakacak yardımı yapılacağı belirtildi.

Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde esnaf turu yapan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Gümüşpala, Yamanlar, Postacılar ve Alpaslan mahallelerinde de ev ve kahve ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayraklı için dev projeler hazırladıklarını, bunları etap etap hayata geçireceklerini ifade eden Sandal, merkezinde insan olan, insana dokunan projelerin her zaman öncelikli olacağını belirtti.

Bu amaçla "Kent Envanteri" projesini hayata geçireceklerini dile getiren Sandal, "Kent Envanteri projesi ile Bayraklı’nın sokak sokak, hane hane röntgenini çekeceğiz. Mahalleleri fiziki, coğrafi ve beşeri olarak tüm özelliklerini tanımlayacağız; ayrıca, hane halkının gelirini, açlık sınırında mı yoksulluk sınırında mı olduğunu da kayıt altına alacağız. Hangi evde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, hasta, şehit, gazi olduğunu tek tek belirleyeceğiz. Bilgiyi kulaktan dolma değil, elimizdeki envanterden temin edeceğiz. Bayraklı ne yazık ki gelir uçurumunun had safhada olduğu bir ilçe. Açlık sınırının altında binlerce yurttaşımız var" dedi.

Sandal, şöyle devam etti:

"Uygulama kapsamında hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza Bayraklı Dayanışma Kart dağıtacağız. Karta yükleyeceğimiz bakiye ile hiçbir geliri olmayan ailelerimiz, Bayraklı esnafından bu ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla gıda, yiyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlarını alacak. Bu şekilde de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek sözümüzü de yerine getirmiş olacağız; ayrıca, bu ailelerimiz, Bayraklı Dayanışma Kart sayesinde yine anlaşmalı Bayraklı esnafımızdan alışveriş yapmak koşuluyla belli bir indirimle diğer ihtiyaçlarını da temin edebilecek. Aradaki indirim farkını biz belediye olarak esnafımıza ödeyeceğiz. Böylece hem açlık sınırındaki ailelerimize hem de Bayraklı esnafımıza katkı sağlanacak."