0553 313 94 23

CHP’li Sandal’dan "Bayraklı Dayanışma Kart" projesi

CHP Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Bayraklı Dayanışma Kart” uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:41
CHP’li Sandal’dan "Bayraklı Dayanışma Kart" projesi

CHP Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Bayraklı Dayanışma Kart” uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi. Kent Envarteri projesi kapsamında hayata geçirilecek dayanışma kartla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara; gıda, giyim, yakacak yardımı yapılacağı belirtildi.


Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde esnaf turu yapan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Gümüşpala, Yamanlar, Postacılar ve Alpaslan mahallelerinde de ev ve kahve ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayraklı için dev projeler hazırladıklarını, bunları etap etap hayata geçireceklerini ifade eden Sandal, merkezinde insan olan, insana dokunan projelerin her zaman öncelikli olacağını belirtti.


Bu amaçla "Kent Envanteri" projesini hayata geçireceklerini dile getiren Sandal, "Kent Envanteri projesi ile Bayraklı’nın sokak sokak, hane hane röntgenini çekeceğiz. Mahalleleri fiziki, coğrafi ve beşeri olarak tüm özelliklerini tanımlayacağız; ayrıca, hane halkının gelirini, açlık sınırında mı yoksulluk sınırında mı olduğunu da kayıt altına alacağız. Hangi evde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, hasta, şehit, gazi olduğunu tek tek belirleyeceğiz. Bilgiyi kulaktan dolma değil, elimizdeki envanterden temin edeceğiz. Bayraklı ne yazık ki gelir uçurumunun had safhada olduğu bir ilçe. Açlık sınırının altında binlerce yurttaşımız var" dedi.


Sandal, şöyle devam etti:


"Uygulama kapsamında hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza Bayraklı Dayanışma Kart dağıtacağız. Karta yükleyeceğimiz bakiye ile hiçbir geliri olmayan ailelerimiz, Bayraklı esnafından bu ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla gıda, yiyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlarını alacak. Bu şekilde de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek sözümüzü de yerine getirmiş olacağız; ayrıca, bu ailelerimiz, Bayraklı Dayanışma Kart sayesinde yine anlaşmalı Bayraklı esnafımızdan alışveriş yapmak koşuluyla belli bir indirimle diğer ihtiyaçlarını da temin edebilecek. Aradaki indirim farkını biz belediye olarak esnafımıza ödeyeceğiz. Böylece hem açlık sınırındaki ailelerimize hem de Bayraklı esnafımıza katkı sağlanacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Altay hakkında soruşturma başlatıldı
    1. CHP'li Altay hakkında soruşturma..
    2. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    3. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    4. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    5. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    6. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    7. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    8. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    9. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    10. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    11. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    12. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    13. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    14. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    15. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    16. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    17. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    18. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    19. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    20. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    21. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    22. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    23. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    24. Küçük darbukacı babasının yolunda
    25. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    26. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    27. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    28. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    29. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    30. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu