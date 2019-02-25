0553 313 94 23

CHP’li Sandal’a Yamanlar da yoğun ilgi

İzmir’de, Yamanlar Mahallesi’ndeki kadın çalışma grubu ile bir araya gelen CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
CHP’li Sandal’a Yamanlar da yoğun ilgi

İzmir’de, Yamanlar Mahallesi’ndeki kadın çalışma grubu ile bir araya gelen CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.


CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, seçim çalışmaları kapsamında Yamanlar Mahallesi’ndeki kadın çalışma grubu ile buluştu. CHP’li Sandal, programda yoğun ilgi gördü. Sandal, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle seçim bürosuna girmekte zorlandı. Serdar Sandal, burada yaptığı konuşmada, "Burada gördüğüm kalabalıktan etkilendim; kadınlarımızın önde olmasından büyük onur duydum. Biz bugün kadınlarımızla toplantıya geldik; ancak gösterilen ilgiden çok mutlu olduk. Bayraklılı vatandaşlarımızın ve özellikle kadınların öncülüğünde bu mücadeleyi zirvelerde noktalayacağız" dedi.


Seçimde yüzde 60’ın üzerinde bir oy beklediklerini; ancak rehavete kapılmadan gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Genel başkanımızın bana bizzat ’kimseyi ötekileştirmeyeceksin, herkesi kucaklayacaksın ve 7 gün 24 saat çalışacaksın’ dedi. Bu bir emirdir ve bu emir başımızın tacıdır. Birileri ’Bayraklı’da yüzde 51 ile seçimi alırız’ diyorlar. Herhalde şaka yapıyorlar. Biz bu seçimi yüzde 60 ve üzerinde bir oyla alacağız. Sizden isteğim şu; kimseyi ötekileştirmeden bir kenara itmeden, ülkeyi ekonomik olarak açmaza, uçurumun eşiğine getiren bu zihniyete öyle bir tokat vurun ki, Yamanlar Mahallesi’nden ve Bayraklı’dan vurduğunuz tokat Ankara’dan duyulsun. Önümüzde bir aylık süreç var. Bu süreçte gece gündüz çalışacağız ve asla rehavete kapılmayacağız. Asla kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Parti içinde barışı sağladık. Şimdi de diğer partili arkadaşlarımızı da bu onurlu davamıza dahil edip mücadeleyi büyüteceğiz. Şunun altını özellikle çiziyorum; siyasal görüşleri ne olursa olsun, hangi siyasal partiye oy verirlerse versinler soflarındaki ekmeği aynı olan arkadaşlar bizdendir. Ve bu arkadaşları asla ötekileştirmeyeceğiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Alıcık; “Doğaya sahip çıkıyoruz”
    1. Başkan Alıcık; “Doğaya sahip çıkıyoruz”
    2. Mete Gazoz’a gururlandıran ödül
    3. CHP'den ayrılan adaylara seslendi
    4. Böyle taraftar Süper Lig’de dahi yok!
    5. CHP ve İYİ Parti’nin liderleri..
    6. Kayserispor en az gol yiyen takım
    7. Döviz kurları
    8. Gece bekçileri sokağa çıktı
    9. Kocasinan’da vatandaşın yüreğine..
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    11. E.Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina şoku
    12. Ava giderken avlandı! Ucuz dolar almak..
    13. Terme’de enerji nakil hatları..
    14. "Dünya şehirleriyle yarışan marka..
    15. Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı
    16. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    17. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    18. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    19. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    20. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    21. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    22. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    23. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    24. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    25. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    26. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    27. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    28. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    29. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    30. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz