CHP’li Sandal’a Yamanlar da yoğun ilgi

İzmir’de, Yamanlar Mahallesi’ndeki kadın çalışma grubu ile bir araya gelen CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, seçim çalışmaları kapsamında Yamanlar Mahallesi’ndeki kadın çalışma grubu ile buluştu. CHP’li Sandal, programda yoğun ilgi gördü. Sandal, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle seçim bürosuna girmekte zorlandı. Serdar Sandal, burada yaptığı konuşmada, "Burada gördüğüm kalabalıktan etkilendim; kadınlarımızın önde olmasından büyük onur duydum. Biz bugün kadınlarımızla toplantıya geldik; ancak gösterilen ilgiden çok mutlu olduk. Bayraklılı vatandaşlarımızın ve özellikle kadınların öncülüğünde bu mücadeleyi zirvelerde noktalayacağız" dedi.

Seçimde yüzde 60’ın üzerinde bir oy beklediklerini; ancak rehavete kapılmadan gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel başkanımızın bana bizzat ’kimseyi ötekileştirmeyeceksin, herkesi kucaklayacaksın ve 7 gün 24 saat çalışacaksın’ dedi. Bu bir emirdir ve bu emir başımızın tacıdır. Birileri ’Bayraklı’da yüzde 51 ile seçimi alırız’ diyorlar. Herhalde şaka yapıyorlar. Biz bu seçimi yüzde 60 ve üzerinde bir oyla alacağız. Sizden isteğim şu; kimseyi ötekileştirmeden bir kenara itmeden, ülkeyi ekonomik olarak açmaza, uçurumun eşiğine getiren bu zihniyete öyle bir tokat vurun ki, Yamanlar Mahallesi’nden ve Bayraklı’dan vurduğunuz tokat Ankara’dan duyulsun. Önümüzde bir aylık süreç var. Bu süreçte gece gündüz çalışacağız ve asla rehavete kapılmayacağız. Asla kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Parti içinde barışı sağladık. Şimdi de diğer partili arkadaşlarımızı da bu onurlu davamıza dahil edip mücadeleyi büyüteceğiz. Şunun altını özellikle çiziyorum; siyasal görüşleri ne olursa olsun, hangi siyasal partiye oy verirlerse versinler soflarındaki ekmeği aynı olan arkadaşlar bizdendir. Ve bu arkadaşları asla ötekileştirmeyeceğiz."