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CHP’li Sandal kadın kolları ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Kadın Kolları yönetim kurulu ve üyeleriyle buluşan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, Bayraklı Meclisinde kadın görünürlüğünün yüksek olacağını belirtti.

17 Şubat 2019 Pazar 09:55
CHP’li Sandal kadın kolları ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Kadın Kolları yönetim kurulu ve üyeleriyle buluşan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, Bayraklı Meclisinde kadın görünürlüğünün yüksek olacağını belirtti.



CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, CHP Bayraklı Kadın Kolları yönetim kurulu ve üyeleriyle buluştu. Projelerinde kadınların da öncelikli olacağını ifade eden Sandal, Bayraklı Meclisinde kadın görünürlüğünün yüksek olacağını söyledi. CHP Bayraklı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Zeliha Avar da, kadın kollarının çalışmaları hakkında Serdar Sandal’ı bilgilendirdi.



“Kim olursa, ne olursa olsun bu kentte kimse yatağa aç girmeyecek”


CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, Bayraklı’da açlıkla, yoksullukla mücadelede kararlı olduklarına dikkat çekerek, “Kim olursa, ne olursa olsun bu kentte kimse yatağa aç girmeyecek. Biz emekten, halktan yana kavga veriyoruz ve bu kavgadan da vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



“Bayraklı İlçe Meclisi’nde kadın görünürlüğü yüksek olacak”


Hiçbir çocuğun, gencin eksik ve ihtiyaçlarından kaynaklı olarak eğitimlerine ara vermeyeceklerini söyleyen Sandal, “Önceliğimizi çocuk ve gençlerimize vererek tüm imkanlarımızı onlar için kullanacağız” ifadelerine yer verdi. Bayraklı’da kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgi veren Sandal, ilçede yaşayan ev hanımlarına el emeklerini değerlendirebilecekleri eğitimler verilerek ürettikleri ürünlerin satışı için kooperatif kurmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.



“Kent envanteri projesiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyeceğiz”


Sandal, Bayraklı’da hayata geçirecekleri Kent Envanteri projesiyle ilçedeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ve ailelerin belirleneceğini, yapılacak çalışmalarda ise bu envanterden yararlanacaklarını kaydetti. Kadın kolları üyeleriyle gerçekleşen toplantıda seçimde hedeflerinin en az yüzde 60 olduğunu hatırlatan Sandal, bu hedefe ulaşmak için tüm ilçe örgütünün alanlarda çalışması, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı. Bundan sonraki süreçte Serdar Sandal’ın yanında olduklarını, Sandal için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Avar ise, “Bayraklı’da Sandal’ın halkçı bir belediye başkanı olacağından eminiz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:55
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