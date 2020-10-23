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Aktüel CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi
Aktüel

CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:22:26 -
CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bizim bir derdimiz var. Afşin Elbistan Termik Santrali filtreli olsun, dünya standartlarında olsun ve hava kirlenmesin." dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu söyledi.

İşçilerin çalışmasının veya enerji üretiminin karşısında olmadığını aktaran Öztunç, enerji üretiminin temiz havada yapılması gerektiğini dile getirdi.

Öztunç, amaçlarının "üzüm yemek" olduğunun altını çizerek, "Bizim bir derdimiz var. Afşin Elbistan Termik Santrali filtreli olsun, dünya standartlarında olsun ve hava kirlenmesin. Çocuklarımız temiz havada yaşasınlar." diye konuştu.

TBMM'de konuyla ilgili gerekli girişimleri yaptığını hatırlatan Öztunç, konuyu tekrar dile getireceğini sözlerine ekledi.

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