CHP'li Öztrak'ın 'Erdoğan'la ilgili zırvalığına AK Parti'den tepki: Ahlak dışı bir düşmanlık

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Sözcüsü Öztrak'ın, "O gece, Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken milletvekilleri Meclis'e sahip çıktı" sözlerine çok sert yanıt verdi. Çelik, "Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece 'uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını' söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" dedi.

CHP'li Öztrak'ın Erdoğan'la ilgili zırvalığına tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Öztrak'ın "O gece, Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken milletvekilleri Meclis'e sahip çıktı" ifadelerine ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert yanıt geldi.

"FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir. O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı" dedi.

"Ahlak dışı bir düşmanlıktır"

CHP Sözcüsü Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Çelik, "Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" ifadelerini kullandı.

"Direnişi televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir"

Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir. FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur. Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır... Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar ve milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."