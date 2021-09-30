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Gündem CHP'li Özkoç hakkında dikkat çeken FETÖ iddiası
Gündem

CHP'li Özkoç hakkında dikkat çeken FETÖ iddiası

Canlı yayında CHP'li Engin Özkoçla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avukat Burak Bekiroğlu, dikkat çeken FETÖ detayını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 00:20:00 -

Avukat Burak Bekiroğlu, FETÖ terör örgütünün üst düzey isimleriyle aynı karede yer alan CHP'li Engin Özkoç hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'ye gittiği zaman çevresindekiler hepsi Türkiye'de aranan ve firari olan FETÖ terör örgütünün üst düzey isimleri, Kemal Öksüz, Faruk Taban, Emre Çelik, Furkan Koşer, Cemil Teber, Ayhan Aydemir gibi isimler ABD'de CIA ve ABD hükümeti ile üst düzey ilişkileri olan isimler. Bunların hepsi FETÖ elebaşının altın nesil dediği isimler. Engin Özkoç bu isimlerle oturup kalkmış birisi." dedi.

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