CHP'li Özkoç hakkında dikkat çeken FETÖ iddiası

Avukat Burak Bekiroğlu, FETÖ terör örgütünün üst düzey isimleriyle aynı karede yer alan CHP'li Engin Özkoç hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'ye gittiği zaman çevresindekiler hepsi Türkiye'de aranan ve firari olan FETÖ terör örgütünün üst düzey isimleri, Kemal Öksüz, Faruk Taban, Emre Çelik, Furkan Koşer, Cemil Teber, Ayhan Aydemir gibi isimler ABD'de CIA ve ABD hükümeti ile üst düzey ilişkileri olan isimler. Bunların hepsi FETÖ elebaşının altın nesil dediği isimler. Engin Özkoç bu isimlerle oturup kalkmış birisi." dedi.