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Siyaset CHP'li Özgür Özel ikinci kez rezil oldu
Siyaset

CHP'li Özgür Özel ikinci kez rezil oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ukrayna yalanını tekrarlayınca ikinci kez rezil kepaze oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:02:00 - 2022-03-02 20:02:25

Türkiye Cumhuriyeti'ni aklınca küçük düşürme çabası içine giren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarmadığı yönündeki asılsız iddialarına devam etti. CHP yandaşı Halk TV'ye Kiev'den bağlanan bir kişi, büyükelçiliğin 10 gün önce 15 bin vatandaşı tek tek arayıp uyardığını açıkladı.

Yalanı ortaya çıkmasına rağmen devam etti

CHP'nin kanalında Türkiye makamlarının tahliye için savaşın başlamasından daha önce harekete geçtiğinin ortaya çıkmasına rağmen CHP'li Özel yalan ve iftira siyasetine devam etti. Özel, aynı yalanı bir kez daha tekrarladı.

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