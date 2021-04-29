CHP'li o başkandan son gelişmelere ilişkin ürküten açıklama: En büyük korkumuz...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyede düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti. En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık.

Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. 'Market gideyim, yeni geldim' diye düşünürse biz bu salgını tutamayız. Bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Bir isteği olan olursa belediyeye ulaşsın biz onlara gereken servisi yaparız."

'Son 3 günde, günlük 8 bin araç giriş yaptı’

Son günlerde Bodrum'da yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem aldıklarını vurgulayan Aras, ilçeye son 3 günde, günde 8 bin aracın giriş yaptığını ancak giriş yapan araçlarla birlikte ilçeden çıkış yapan araçların da olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunlardan belki yüzde 60'ı tedarikçidir çünkü Bodrum'da zaten ciddi bir hareketlilik ve trafik var. Şu anda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu yoğunluk son birkaç günlük yoğunluk değil. Yaklaşık 1 yıldır biz bu yoğunlukla yaşıyoruz. Özellikle ikinci konutu, yazlık evi olan vatandaşlarımız ülkemizin her yerinden Bodrum'a gelerek yaşamaya başladı. Bu bir turizm yoğunluğu değil. 11 Nisan'dan sonra turizmde yaşanan olumsuz gelişmeler turizm beklentimizi ortadan kaldırdı.