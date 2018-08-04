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CHP'li Nuri Cömert: Muharrem İnce'yi desteklediğim için görevimden alındım

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, değişikliğe gidildiğini söyleyerek partisinin Samsun il başkan yardımcılarını görevden aldı. Ancak Samsun İl Başkan yardımcılığı görevinden alınan Nuri Cömert, Muharrem İnce'den yana tavrını açıkladığı için görevden alındığını söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:44
CHP'li Nuri Cömert: Muharrem İnce'yi desteklediğim için görevimden alındım

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin Samsun il başkan yardımcılarını görevden aldıklarını bildirdi. CHP Samsun İl Başkan yardımcılığı görevinden alındığı kaydeden Nuri Cömert ise yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım" ifadesini kullandı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Samsun İl Başkanlığı yönetiminde görev değişikliği yapıldığını belirterek, "Partimizin görev dağılımında değişikliğe gidiyoruz. Bu nedenle yönetimdeki bütün il başkan yardımcılarını görevden aldık" dedi.

İNCE'DEN YANA TAVIR ALDIĞI İÇİN GÖREVİNDEN ALINDI

CHP Samsun İl Başkan yardımcılığı görevinden alındığı kaydeden Nuri Cömert ise yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım" ifadesini kullandı.

Hiçbir gerekçe olmadan il başkan yardımcısının görevden alınamayacağını dile getiren Cömert, CHP tüzüğünün il başkanına böyle bir yetki tanıdığını ancak hiçbir yetkinin kişisel keyfiyete dayandırılamayacağını belirtti.

CHP'de, tüzük ve mevzuat hükümlerine bağlı olmayan bir yetkinin bulunmadığına işaret eden Cömert, "İl başkanı, yapmış olduğu bu tavırla hem partiyi dışarıdan dizayn edenlerle hareket ettiğini, hem de değişimden yana olan il yöneticilerini açıkça hedef aldığını tescillemiştir. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır. Tarafıma tebliğ edilmiş bir karar da yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:44
  1. Samsun
  2. CHP
  3. Muharrem İnce

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