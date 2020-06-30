  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

CHP'li Muharrem İnce'den 'Esra Albayrak' mesajı

CHP'li Muharrem İnce, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 19:03:00 -
CHP'li Muharrem İnce'den 'Esra Albayrak' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra-Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün dünyaya geldi. Sosyal medyadaki CHP'liler ise Bakan Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a iftira atıp hakaretler savurdu. Ahlaksızca yazılar yazan CHP'lilerin devletin zirvesinin namusuna dil uzatarak bel altı saldırıda bulunması tepkilere neden oldu.

CHP'li Muharrem İnce de, çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız."

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı