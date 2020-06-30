CHP'li Muharrem İnce'den 'Esra Albayrak' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra-Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün dünyaya geldi. Sosyal medyadaki CHP'liler ise Bakan Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a iftira atıp hakaretler savurdu. Ahlaksızca yazılar yazan CHP'lilerin devletin zirvesinin namusuna dil uzatarak bel altı saldırıda bulunması tepkilere neden oldu.

CHP'li Muharrem İnce de, çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız."