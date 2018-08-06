CHP'li muhaliflerden sert tepki: Bundan sonra...

CHP PM üyesi Gaye Usluer ise açıklamanın ardından "Artık ortak bir irade oluştu" yorumunu yaptı.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Partiden yapılan açıklamada ise geçerli imza sayısının 605 olduğu ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi. CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtilerek "Kurultay yok" denildi.

Öte yandan, resmi yazılı açıklamanın Muharrem Erkek tarafından yapılacağı öğrenildi.

İLK TEPKİ GELDİ

CHP yönetiminin "Kurultay yok" açıklamasına ilk tepki CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, "Bundan sonra her seçenek masada" dedi.

'ORTAK BİR İRADE OLUŞTU'

CHP PM üyesi Gaye Usluer ise açıklamanın ardından "Artık ortak bir irade oluştu" yorumunu yaptı.