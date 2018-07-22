0553 313 94 23

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdası, parti içindeki muhalifleri çıldırttı. Dün kurultayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Birileri koltuk derdinde, olacak şey deği” demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP içindeki muhalifler, Tanju Özcan ve Emre Köprülü, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:03
CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. Özcan, "Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin" dedi.

CHP'li Tanju Özcan Twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, "Korku dağları sarmış... Hak hukuk adalet diyeceksin... Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin.. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE, OLACAK ŞEY DEĞİL

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım" demişti.

Özcan, 3 dönem milletvekilliği yapan Emre Köprülü'nün CHP liderine yönelik, "9 Seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere 'Koltuk Sevdalılarıdiye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" ifadelerini ise tekrar paylaştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:03
  1. Bolu
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. olağanüstü kurultay
  5. Tanju Özcan
  6. Emre Köprülü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmci, ihracatçı gibi katma değer peşinde
    1. Turizmci, ihracatçı gibi katma değer..
    2. Bakan Kurum’dan Diyarbakır sözü
    3. Darboğazı vade farksız taksitli..
    4. Thy’den istihdam atağı
    5. Deşifre edildi! Adnan Oktar'ın toplu..
    6. Yeni bir hikâye lâzım
    7. Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış..
    8. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    9. HDP'den bedelli askerlik çıkışı!..
    10. Rusya'dan flaş Suriyeli açıklaması!..
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    12. Fenerbahçe Josef de Souza kararını verdi
    13. Saksıda biber nasıl yetiştirilir?
    14. CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na..
    15. Olcay Şahan kendi tuzağına düştü
    16. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    17. Tülay Kumaşçı gözaltına mı alındı?
    18. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    19. Kurtuluş Savaşı'nda efeleri ağırlayan..
    20. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!