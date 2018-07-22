CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. Özcan, "Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin" dedi.

CHP'li Tanju Özcan Twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, "Korku dağları sarmış... Hak hukuk adalet diyeceksin... Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin.. İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE, OLACAK ŞEY DEĞİL

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım" demişti.

Özcan, 3 dönem milletvekilliği yapan Emre Köprülü'nün CHP liderine yönelik, "9 Seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere 'Koltuk Sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" ifadelerini ise tekrar paylaştı.