CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken Genel Merkez'den önemli bir açıklama geldi. CHP Genel Merkezi, 569 delegenin oy verdiğini ve olağanüstü kurultay için yeterli sayıya ulaşılmadığını açıkladı. Merkez mevcut şartlara göre kurultayın yapılmayacağını belirtti.

Genel Merkez'den yapılan açıklamada, 2 Ağustos tarihinde 618 imzanın ulaştırıldığı belirtildi. 618 imzanın dördünün mükerrer dördünün ise fotokopi olduğu belirtildi. Beş imzanın delege olmayan kişilerce verildiği ve son olarak gelen taleplerden beşinin ise tüzüğe uymadığı açıklandı.

Ayrıca imza toplama süreci içerisinde 31 delegenin imzasını geri çektiği ifade edildi. Olağanüstü kurultay için 622 delegenin imza vermesi gerekiyor.

CHP'Lİ MUHALİFLERDEN AÇIKLAMA

CHP'de yönetimin "kurultay yok" şeklindeki açıklamasına yanıt veren muhalifler, "630 imza teslim edildi. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin "569 imza toplandı, yeterli sayıya ulaşılamadı" açıklamasına muhaliflerden yanıt gecikmedi.

Muhaliflerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır.

Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen Olağanüstü Kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır.

24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu %22.6’lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış “yerel seçimlere hazırız” diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır."