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CHP’li muhalifler Genel Merkeze geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Maltepe İlçe Başkanlığına üyeler, aday belirleme sürecine tepki göstermek amacıyla CHP Genel Merkez binası önüne açıklama yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:03
CHP’li muhalifler Genel Merkeze geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Maltepe İlçe Başkanlığına üyeler, aday belirleme sürecine tepki göstermek amacıyla CHP Genel Merkez binası önüne açıklama yaptı.


CHP Maltepe İlçe Başkanlığına bağlı parti üyeleri, 10 gün önce İstanbul Maltepe’den yürüyerek yola çıktı. Ankara’ya gelen partililer Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.


Parti içerisinde, aday belirleme sürecine tepki amaçlı yapılan yürüyüşün son gününde grup adına eski CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu basın açıklaması yaptı.


Bu zamana kadar, partinin her koşulda yanında olduklarını belirten Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük" dedi.


Seçilen il ve ilçe yönetimlerinin görüş ve önerilerinin bir önemi olmadığını söyleyen Otlu, Aday belirleme sürecinde partiye bağlılık yerine, kişilere bağlılığın ve kurultay süreçlerinde alınan pozisyonun önemli olduğunu gözlemlediklerini belirtti.


CHP Parti Meclisi, MYK Maltepe örgütü ve Maltepe halkının onaylamadığı birinin her şeye rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildiğini aktaran Otlu, "Parti ideolojisi ve ilkeleri ile uyuşmayan adaylar gösterildi" ifadelerini kullandı.


Genel Merkezin önünde ıslık çalıp, sloganlar atan grup, okudukları bildirgeyi parti kapısına asarak kontrollü bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:03
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