CHP'li milletvekili adaylarını üzecek haber! Adaylık yarışına -25'le başlıyor

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra 6’lı masanın oluşturduğu komisyon çalışmalarını hızlandırdı.

Partilerin genel merkezinde ilgili kurmayların katılımıyla yapılan çalışmalar netleşmeye başladı.

Daha önce yapılan temaslarda seçime tek ittifak adının altında iki ya da üç liste ile girilmesi planlanıyordu.

Ancak gelinen noktada tek ittifak altında iki liste ile seçime girilmesi ön plana çıkmaya başladı.



4 PARTİ CHP’DE

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sertaç Eş’in haberine göre, yeni gelişme ile seçime ittifak altında iki liste ile girecek. Baraj sorunu olmadığı değerlendirilen İYİ Parti kendi listesiyle seçimlere katılacak, diğer 4 parti ise CHP listesinden seçimlere girecek. Yapılan ön çalışmada, bütün iller teker teker tarandı ve hangi ilden hangi partinin adaylarının seçime girebileceği konular taslak haline getirildi. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne seçilebilecek sıralardan toplam 25 milletvekili civarında bir yer verilmesi yaklaşımı öne çıktı. Sayılarda ilerleyen dönemde farklılıklar olabileceği ama taslağa sadık kalınacağı dile getiriliyor.

TEK LİSTEYLE 15 İL

Çalışmalar sonucunda en kritik 15 il belirlendi. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi illerin içinde yer alan bu grupta tek liste ile seçime girilmesi bekleniyor. Örneğin İYİ Parti’nin daha güçlü olduğu Erzurum’da adayların bu partinin listesinden girmesi sağlanacak. Böylece bu illerde en fazla milletvekilinin çıkarılması hedefleniyor. Kurmaylar, bu 15 ilde Cumhur İttifakı’nın da tek listeyle seçime girme olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyor.

ADAY HANGİ YÖNTEMLE BELİRLENECEK?

Seçimin yapılacağı tarihin iktidar tarafından 14 Mayıs olarak dile getirilmesinin ardından dikkatler önümüzdeki perşembe günü yapılacak 6’lı masa toplantısına çevrildi. Bir yanda “Adayın bir an önce açıklanması gerektiğini” düşünen liderler var, bir yandan da toplantıda aday belirleme yönteminin tartışılarak önce buna karar verilmesi gerektiğini düşünenler var. Bu noktada siyasi parti kulislerinde iki yöntem ön plana çıkıyor.

- Değerlendirilen yöntemlerden ilki, masadaki liderlerin kendi aralarında müzakere yöntemiyle bir isim belirlemeleri. Bu seçeneğe göre adayın masadaki liderler arasından çıkma olasılığı öne çıkıyor. Adayın masada belirlenmesi gerektiğini savunanlar, “Bir sürü parametre var. Bunların hepsine bakmak gerek. Zaman konusu var. Toplumun beklentisi var. Seçmenin üzerimizdeki baskısı var. Aday konusunun artık uzatılmadan, bıktırıcı tartışmalara girmeden açıklanması iyi olur” yorumunu yapıyor.

- Kulislerde zayıf olasılık olarak görülen bir diğer seçenek de adayın kamuoyu yoklamalarıyla belirlenmesi. Bu yöntemi isteyen partiler olabileceğine değinilirken aday konusunda anket yapılmasının yeni tartışmalara yol açacağına da dikkat çekiliyor. Anketlere ne kadar güvenileceği, anketlerin açık uçlu mu yoksa isim belirtilerek mi yapılacağı gibi konuların yeni tartışmaları beraberinde getireceğine dikkat çekiliyor.

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