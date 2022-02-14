CHP’li Mersin'de fişleme rezaleti

Uyduruk kalemlerle şişirilen adrese teslim ballı ihaleler, parası ödendiği halde iç edilen çantalar ve yılbaşı partilerinde dansöz oynatan bürokratlarla gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde rezaletlerin sonu gelmiyor. Aralarında ikamet ettiği lüks sitenin havuz dolumunda kaçak su kullanıldığını tespit eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Derviş Akçel olmak üzere 2 bin 269 kıdemli belediye çalışanını “performans düşüklüğü” bahanesiye işten çıkarıp, yerine 2 bin 941 yandaşını alan CHP’li Başkan Vahap Seçer’in, göreve gelir gelmez personeli fişlediği ortaya çıktı.

Akit, CHP’li Vahap Seçer ile ilgili yeni rezaletleri deşifre ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı A.Ş’de çalışan işçiler hakkında tutulan fişleme listesinde, personel isimlerinin önüne siyasi görüşleri yazılarak olumsuz notların düşüldüğü belirlendi.

‘Performans düşüklüğü' çöktü

Akit’in ulaştığı ıslak imzalı belgede, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Susanoğlu, Yemişkumu, Yapraklıkoy, Liparis, Yeşilovacık, Gülnar Soğuk Hava ve Kocahasanlı sahalarında çalışan 16 personelin fişlendiği açıkça görülüyor. CHP’li yöneticiler tarafından tutulan listede, çalışanların isimlerinin önüne, “MHP Militanı”, “AKP’li Partizan”, “CHP’li değil” şeklinde notlar yazılarak personel fişleniyor. Belediye iştiraki MESKİ kadrosunda yer aldığı halde mesaisini CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde harcayan Gülşah Yıldırım Genç’in de imzasının olduğu listede çok sayıda yöneticinin adı yer alıyor. Skandal listede Kızkalesi Saha Sorumlusu Bekir Kamil Çağlayan, Susanoğlu Saha Sorumluları Yunus Emre Tunçer ile Ufuk Bodur ve Erdemli Koordinasyon Merkezi çalışanları Bilal Köse, Gazi Karayiğit, Ömer Kale, Cafer Giritli’nin imzası bulunuyor. Skandal listede “olumsuz” görüş belirtilen personelin işten çıkarılması, Vahap Seçer’in “performans düşüklüğü” söyleminin kocaman bir yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Atılan işçi fişlemeye isyan etti

Fişlemeleri daha önce haberleştiren yerel medya grubu Sansasyonel Haber sitesine yazılan bir yorum skandalı doğruluyor. Yorumda Uğur Tanyeri, tepkisini şöyle aktarıyor: “Benim 4. Senem Denizkızı Turizm AŞ’de. Şirket kurulduğundan beri yazları hep plajlarda çalışmış bir insanım. 28 Mayıs’ta beni şirketin yönetimi işe aldı, 24 Haziran’da da çıkardılar. Neymiş “MHP militanıymışım” hiçbir partiye üyeliğim olmadığı halde bu tutanakla işten çıkartıldım. Geçen dönem bizim yanımızda her siyasi kesimden insanlar da çalışıyordu.”

Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı A.Ş’de çalışan 16 işçi hakkında tutulan fişleme listesinde, isimlerin önüne “MHP Militanı”, “AKP’li Partizan”, “CHP’li değil” şeklinde notlar yazılarak olumsuz görüş belirtildiği öğrenildi. Mağdur Uğur Tanyeri ise haksızlığa isyan etti.