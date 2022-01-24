CHP’li Mersin aile çiftliği oldu

Akit, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni rezaletleri deşifreye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şanlı ordumuza “satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın çok sayıda eş-dost ve akrabasını işe alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni akraba çiftliğine çevirdikleri ortaya çıktı.

Nepotizm bataklığına saplanmış

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Akit’in 17 Ocak 2021’de, “CHP Teşkilatı Mersin’e çökmüş” başlığıyla, CHP Mersin il ve ilçe teşkilatlarında görevli çok sayıda parti mensubunun belediyede ballı koltuklara oturtulduğunu deşifre etmesinin ardından şimdi de eş-dost ve akraba saltanatı rezaleti ortaya çıktı. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türk ordusunun Katar’a satıldığı iftirasını atan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın çok sayıda yakınını belediyede işe yerleştirdiği öğrenildi.

Belediye değil Seçer'in çiftliği

Göreve gelir gelmez ‘performans düşüklüğü’ bahanesiyle 2 bin 269 kıdemli belediye çalışanını işten çıkarıp yerine 2 bin 941 yandaşını işe alan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çok sayıda yakınını belediyede ballı koltuklara oturttu. CHP’li Seçer, amcasının oğlu Taner Seçer’i, belediyeye bağlı Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde işe yerleştirdi. Başkan Seçer, hukuk danışmanlığı görevini ise kuzeni ve Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz’ın eşi olan Av. Tuğgen Gökayaz’a teslim etti. Akit, daha önce de CHP’li Seçer’in, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz’ı avukatlık kanununa aykırı şekilde danışman olarak atarken, kardeşi Serdal Gökayaz’ı ise akraba kontenjanından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na getirdiğini belgelemişti.

İhaleli işler eski elemanına

CHP’li Seçer, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İhaleli İşler ve Satın Alma birimine ise belediye başkanı seçilmeden önce kendi şirketinde çalıştırdığı Eda Güngörer’i getirdi. Vahap Seçer’e ait Seçer Tarım Gıda A.Ş’de Teknik Satın Alma Sorumlusu olarak çalışan Eda Güngörer, yerel seçimlerden sonra belediyede İhale ve Satın Alma Şefi olarak çalışmaya başladı.

Başarır'ın kardeşi de başardı

Şanlı Türk ordusuna ‘Katar’a satıldı’ iftirasını atan ve ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın tutukluluğu sonrası evine ziyarete giderek annesi Necla Kavala ile görüşen CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın kardeşi Atıf Şadi Başarır da CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ballı koltuk kapanlar arasında yer alıyor. Kardeş Başarır, belediyeye ait Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışıyor. Başarır’ın kişisel soysal medya hesaplarında, ikamet adresi olarak İstanbul’u göstermesi ise, “bankamatik işçi mi?” sorusunu akıllara getiriyor.

CHP Teşkilatı belediyede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyor göründükleri halde mesailerini parti teşkilatına harcayanlar listesi günden güne kabarıyor. CHP Yenişehir Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Kövenç de Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrosuna dahil edilen CHP’li teşkilat mensupları arasında yer alıyor. CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ile CHP Tarsus Gençlik Kolları Başkanı Adil Bal’ın da belediyenin çeşitli birimlerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Haber Müdürümüz Murat Alan’a yapılan saldırıyı bile alçakça suistimal eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın (üstte) kardeşi Atıf Şadi Başarır, Başkan Seçer’in şirketinde çalışan Eda Güngörer, Yenişehir CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Kövenç ve daha pek çok isim Mersin Belediyesinde kritik pozisyonlarda istihdam edildi.