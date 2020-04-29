CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan eşcinsel sapkınlara skandal destek!

Uzun yıllar Milli görüş çizgisinde siyasi faaliyet yürüten ve 1999-2002 döneminde Fazilet Partisi Milletvekilliği yapan ve halen CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Mehmet Bekaroğlu, 'LGBT'lilere saygı duyulmalı' dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programının konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözlerine itiraz ederken "Yurtlarda çocuklar istismar ediliyor, Diyanet İşleri Başkanı neden çıkıp bir şey söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Din anlayışında problem varmış!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun konuyla ilgili yorumları şöyle;

"İki tane çok ciddi problem var. Bir defa din anlayışı. Türkiye’de genel din anlayışı. Fundamentalizm dediğimiz köktencilik. Yani ayeti okuyor tarihselliği bırakıp bugüne taşıyor. 'Lut kavmi' diyor, taşıyor. Bu şekilde yorum yapmak, Allah korusun, çok tehlikeli. Türkiye bu noktada değil, bizim çoktan buraları geçmiş olmamız gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu metinde bu var, bu doğru değil. İkincisi, Diyanet İşleri'nin çok kurumsal kötülükleri oluyor Türkiye'de. Mesela küçük çocuklara istismar oluyor, genellikle yurtlarda işin tabiatı gereği bu sapıklar oralarda yuvalanırlar ve çıkıp bir şey söylemiyor. Bir şey söylemeyince, toplumsal kutuplaşmamız da olduğu için bir kesim küplere biniyor.

"Dine alerjisi olan bir kesim var"

Bütün taraflar için söylüyorum. Belli bir toplumun belli bir kesimindeki din alerjisi problemi yok değil, var. Öbür tarafta da çok ciddi problemler var. Yurtlarda zina geçiren 7-8 yaşında çocuklar ile ilgili bir açıklama yok. Mücadele de yok. Diyanet'in denetiminde olmayan yerde çıktığı zaman feveran ediyor. Toplum zaten hazır, zaten kutuplaşmış.

"Diyanet yaşam tarzına karışmasın, birlikte yaşayacağız"

Gidecek bir yerimiz yok. Başka Türkiye yok. Birlikte yaşayacağız. Kimsenin yaşam tarzı tercihiyle ilgili Diyanet dahil hiç kimsenin laf söyleme hakkı olmaması gerekiyor. Bu noktaya geldik artık. Diyanet anlatacak şeylerini anlatsın kendisine başvuranları dini nasıl yaşayacağını öğretsin. Bıraksın insanların yaşam tarzını artık lütfen. Meselelerin tamamını halledeceğiz. Birlikte yaşamaya şimdiye dek olduğu gibi, hepimiz aynı olmayacağız farklı farklı olacağız ama birbirimizin değerlerine saygı göstererek birbirimizi anlayarak yolumuza devam edeceğiz."