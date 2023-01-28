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Siyaset CHP'li Mehmet Bekaroğlu baltayı taşa vurdu! Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken rezil oldu
Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu baltayı taşa vurdu! Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken rezil oldu

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Yeter söz milletindir" sloganıyla seçim hazırlıklarına başlayan Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken baltayı taşa vurdu. Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adnan Menderes'i överken İsmet İnönü'ye "faşist" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 20:30:00 -
CHP'li Mehmet Bekaroğlu baltayı taşa vurdu! Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken rezil oldu

Seçimlere sayılı günler kala, Türkiye'de heyecan arttı.. Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aylar öncesinden büyük bir coşkuyla sahalara inmişken muhalefet cephesinde ise aday belirleme süreci devam ediyor..

Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmaları kapsamında 'Yeter söz milletindir' sloganı ise muhalefet tarafından eleştiriliyor.. 

Ancak CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bugün yaptığı paylaşımla eleştiri yapayım derken yanlışlıkla kendi partisine laf söyledi.

Menderes'i övdü, İnönü'ye faşist dedi

Bekaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda Menderes'i överek İnönü'yü hedef alması CHP yönetimi tarafından hoş karşılanmadı.

Bekaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz. AK Parti-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?"

Düzeltti: 'Faşizm' yerine 'yönetim' dedi

Paylaşımın ardından çokça tepki alan Bekaroğlu, tweetini sildi. Yeniden paylaşım yapan Bekaroğlu'nun bu kez 'faşizm' yerine 'yönetim' ifadesini kullanması dikkat çekti.

"Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil"

Bekaroğlu, neden yeniden paylaşım yaptığını ise şu ifadelerle anlattı:

"Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonrada gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince 'Biz kaybettik ama ülke kazandı' diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım"

 

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