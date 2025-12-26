CHP'li meclis üyesi sırtından bıçaklandı!
İstanbul Kınalıada'da eski bir yerel seçim husumeti nedeniyle çıkan tartışma dehşete dönüştü. CHP Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip, aynı partiden eski bir meclis üyesi adayı tarafından sırtından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kınalıada İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki CHP Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile geçmiş dönemde meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Turan Y. arasında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen kavgada Turan Y., yanındaki bıçakla Garip’i sırtından yaraladı.
Kanlar içinde kalan Garip, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Turan Y. emniyete götürülürken, saldırının nedenine ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
Yapılan ilk incelemelerde, ikili arasındaki gerginliğin geçtiğimiz yerel seçimler sırasında yaşanan bir husumete dayandığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
