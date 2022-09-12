CHP'li mason Tunç Soyer gibilerin algısını ve iftirasını yerle bir edecek video! İşte Abdülhamid Han gerçeği

yeniakit.com.tr

Harp Tarihi adlı Youtube kanalı, CHP'nin selefi İttihat ve Terakki'nin darbe ile tahttan indirdiği ve hakkında iftiralar attığı 2. Abdülhamid Han'a yönelik kara propagandayı bitirecek bir video yayınladı.

Osmanlı'yı parçalayan İttihatçılar ile CHP'nin "Abdülhamid toprak kaybetti" yalanı

İşgalci Yunanistan'a tek laf etmeyen CHP'li mason Tunç Soyer'in zihin dünyasının kökeni olan CHP ile İttihatçıların attığı iftiralardan biri de 2. Abdülhamid Han'ın en çok toprak kaybeden padişah olduğu yalanıydı.

Harp Tarihi, 2. Abdülhamid Han'ın döneminde kaybedilen toprakların, 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet döneminde yönetimi darbe ile ele geçiren, masonların yönetimindeki İttihatçıların sebep olduğunu gözler önüne serdi.